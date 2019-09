Inter, Julio Cesar promuove Conte: "Scudetto e Champions? Si può"

INTER JULIO CESAR CONTE MOURINHO / E' stato il portiere dell'Inter del Triplete, oggi è una delle 'Leggende Fifa'. Julio Cesar, a Milano per il The Best Men's Player Fifa, parla alla 'Gazzetta dello Sport' del nuovo ciclo nerazzurro: "Conte è un vincente, l'ho capito quando l'ho conosciuto quest'estate e le prime partite confermano la mia impressione. Niente paragoni con Mourinho, ma speriamo tutti che possa ripetere le sue gesta.

C'erano dei dubbi sul suo passato da juventino, ma erano discorsi senza senso. E' un professionista. Si può tornare a parlare di scudetto, dopo 8 anni sarebbe anche ora. La difesa è fortissima singolarmente, se faranno reparto saranno un vero e proprio muro.è uno dei tre portieri più forti al mondo, ma i migliori sono i brasiliani:edsono straordinari. La Champions dell'Inter non è iniziata bene, ma è la prima partita. Il Barcellona non è quello di qualche anno fa e se si passa il turno l'entusiasmo può essere incredibile, io ci credo".