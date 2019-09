JUVENTUS RAKITIC / Separato in casa al Barcellona. Sono sempre più tesi i rapporti tra Ivan Rakitic e il club blaugrana, con il tecnico Valverde che non ha convocato il croato per scelta tecnica per la sfida di stasera contro il Villarreal.

Rakitic non è più un perno dello scacchiere blaugrana e spinge per l'addio.

Da escludere un passaggio in Qatar dove il mercato è aperto fino al 30 settembre, l'ex Siviglia potrebbe aspettare così la finestra di gennaio per salutare il Barça come riporta 'Tuttosport'. Due le destinazioni in cima ai desideri di Rakitic per la finestra invernale: la Juventus o il Paris Saint-Germain. Il club bianconere resterebbe così fortemente interessato per il centrocampista classe '88, dopo il pressing dello scorso agosto con Emre Can o Bernardeschi pedine di scambio nell'operazione con il Barcellona.