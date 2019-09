CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA SPALLETTI / La Fiorentina, dopo il pari con l'Atalanta, è sola all'ultimo posto in classifica. Unica squadra a non aver ancora vinto in questo campionato, la compagine viola deve invertire la tendenza: con la Sampdoria non si può sbagliare.

La vittoria in campionato manca ormai da febbraio (4-1 in casa della), i tre punti in Serie A in casa addirittura da dicembre 2018 (3-1 all').ha incassato buone prestazioni con i bergamaschi e con, ora però serve vincere.ha ribadito la fiducia al tecnico, ma, secondo 'Tuttosport', se il trend negativo continuasse la candidatura diprenderebbe quota.