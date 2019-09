JUVENTUS RONALDO FIFA / Come in quel di Londra nel 2018 per la vittoria dell'ex compagno di club Modric, anche quest'anno Cristiano Ronaldo ha disertato la cerimonia del 'The Best' della Fifa. Il fuoriclasse della Juventus non era presente alla 'Scala' di Milano per la premiazione, che ha visto il rivale di sempre Lionel Messi conquistare il premio davanti a van Dijk con CR7 solo terzo.

Stando a 'Tuttosport' Ronaldo avrebbe disertato la premiazione perché amareggiato per il successo dell'argentino, che non ha vinto nessun trofeo a livello internazionale la scorsa stagione e che ha rimediato anche una squalifica in Coppa America per le accuse alla Fifa per l'arbitraggio in Brasile-Argentina.

Il massimo organo mondiale del calcio e il presidente Infantino, di contro, secondo la 'Gazzetta dello Sport' sarebbero furiosi con il comportamento e l'assenza dell'attaccante lusitano nel galà milanese. Lo stesso Infantino ha chiamato sul palco Ronaldo per la premiazione dell'undici ideale, senza dare poi una spiegazione sul forfait del numero 7. L'ex Real Madrid in serata si è limitato ad un post su Instagram e oggi salterà la trasferta della Juve a Brescia per un piccolo affaticamento muscolare.