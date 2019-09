Milan, rinnovo Bonaventura: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA / Dopo una lunghissima assenza per infortunio, Bonaventura vuole riprendersi il Milan. Il centrocampista non è stato ancora schierato da Giampaolo che però potrebbe dargli spazio nelle prossime gare.

Potrebbe trattarsi di un innesto fondamentale per i rossoneri, che hanno faticato molto in questa prima parte di stagione. Dall'ingresso in campo del giocatore e dal suo impatto si capirà molto anche in ottica rinnovo di contratto. L'accordo è in scadenza nel, secondo 'Tuttosport' la società intende sciogliere prima le riserve sul pieno recupero dal punto di vista tecnico e fisico prima di procedere alle negoziazioni.