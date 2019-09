Milan, fiducia a Giampaolo

CALCIOMERCATO MILAN GIAMPAOLO / Niente rivoluzione in casa Milan, almeno per ora.

La sconfitta nel derby contro l'è stata dolorosa per i rossoneri, ma il calendario ravvicinato (alle porte match importanti con) e i precedenti in termini di esoneri non suggeriscono ribaltoni, per ora, alla società, che da' fiducia all'allenatore. La dirigenza, stando al 'Corriere dello Sport', avrebbe tuttavia suggerito al tecnico di ricorrere maggiormente ai nuovi acquisti sul mercato, che per ora hanno trovato poco spazio. Contro i granata dunque dovrebbero scendere in campo, Theoe Rafael, per tentare di dare una scossa a un trend poco soddisfacente.