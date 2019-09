THE BEST FIFA MEN'S PLAYER / Come ha votato Ronaldo per il The Best Fifa Men's Player? E Messi? E capitano e ct dell'Italia? Dopo l'assegnazione alla Pulce del premio come miglior calciatore 2019 della Fifa, la curiosità passa sui voti dei vari calciatori e allenatori. Il premio è infatti assegnato grazie alle preferenze espresse da capitani e ct delle Nazionali e di un giornalista per ogni Federazione facente parte della Fifa. Sorprende l'assenza di Messi nel tridente di Ronaldo, mentre CR7 compare al secondo posto nel podio dell'argentino.

Messi fuori dai tre indicati da Giorgio, mentre è presente in quelli di Robertoche affianca il numero 10 del Barcellona a Ronaldo e Salah.

Ecco alcuni voti:

RONALDO

1° posto: Matthijs de Ligt

2° posto: Frenkie de Jong

3° posto: Kylian Mbappé

GIORGIO CHIELLINI

1° posto: Cristiano Ronaldo

2° posto: Frenke de Jong

3° posto: Mohamed Salah

ROBERTO MANCINI

1° posto: Cristiano Ronaldo

2° posto: Lionel Messi

3° posto: Mohamed Salah

LIONEL MESSI

1° posto: Sadio Mané

2° posto: Cristiano Ronaldo

3° posto: Frenkie de Jong