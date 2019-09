FIORENTINA CHIESA RIBERY / Dopo il pareggio beffa contro l'Atalanta, la Fiorentina si rituffa nel campionato preparando la sfida contro la Sampdoria, nella quale la squadra di Montella andrà alla ricerca della prima vittoria stagionale. Un obiettivo da centrare per lasciarsi alle spalle l'ultimo posto in classifica dopo quattro giornate caratterizzate da prestazioni tutto sommato positive ma con pochi punti.

Proprio in vista della gara contro i blucerchiati, Vincenzo Montella deve fare i conti con gli acciacchi di: le condizioni dei due calciatori sono sotto osservazione anche se non dovrebbero esserci problemi per la partita di mercoledì. Entrambi in gol contro l', i due attaccante rappresentano il punto di forza della squadra Viola, le colonne alle quali aggrapparsi per la risalita in classifica.