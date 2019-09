FONT BARCELLONA NEYMAR PSG / Victor Font è uno dei candidati a sostituire l'attuale presidente del Barcellona, Bartomeu, alle prossime elezioni.

L'imprenditore è intervenuto ai microfoni di 'Radio Marca' per parlare di alcune dinamiche riguardanti il club catalano: tra queste c'è anche quella relativa all'attaccante del PSG, che ha tenuto banco durante l'estate di calciomercato.

Al Barcellona non serviva Neymar: non mi riferisco al punto di vista sportivo, visto che è tra i migliori al mondo, ma a quello relativo al rischio economico. Il suo tempo a Barcellona è finito, ci ha lasciato. Bisogna scommettere su altri profili. Quest'anno siamo contenti dei talenti come Fati. Personalmente preferisco una scommessa del genere piuttosto che tornare al passato".