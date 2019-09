RAZZISMO INFANTINO / Il presidente della Fifa Gianni Infantino è tornato a parlare di razzismo durante i The Best Fifa Football Award 2019, tornando anche su quanto accaduto ieri durante Atalanta-Fiorentina con la sospensione di qualche minuto per i cori contro Dalbert.

"Ieri abbiamo assistito, nel campionato italiano, ad un nuovo episodio di: questo non è più accettabile. Dobbiamo dire no al razzismo, nel calcio e nella società, in nessuna forma. Non solo dobbiamo dirlo, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo lottare contro il razzismo. Dobbiamo tenere il razzismo fuori dal calcio e dalla società: via dall'Italia e dal resto del mondo".