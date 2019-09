THE BEST FIFA MEN'S PLAYER RONALDO PORTOGALLO MESSI / Messi ha vinto il prestigioso premio 'The Best Fifa Men's Player 2019', battendo una folta concorrenza, in cui era presente anche Cristiano Ronaldo (assente alla cerimonia per un infortunio).

Poco tempo dopo l'assegnazione del premio alla Pulce, il profilo ufficiale 'Twitter' della Nazionale portoghese ha pubblicato una foto con cui ha voluto celebrare l'attaccante della Juventus, definendolo come 'Il migliore di sempre' e alimentando così la lunga diatriba su chi debba essere considerato il migliore tra i due campioni in questione.

