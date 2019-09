JUVENTUS RONALDO / Niente Brescia per infortunio, niente The Best Fifa Awards con Lionel Messi che si aggiudica il premio di miglior calciatore dell'anno: Cristiano Ronaldo ha saltato oggi la premiazione alla Scala di Milano e salterà domani la trasferta contro la squadra di Corini.

Una doppia assenza che potrebbe essere il centro del messaggio pubblicato dal calciatore su 'Instagram'. Una citazione di Lair Ribeiro postata insieme ad una foto di CR7 sul divano, con il figlio alla scrivania: "Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l'alba".