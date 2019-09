ITALIA EUROPEI CAPELLO / A presenziare alla cerimonia dei premii del 'The Best Football Awars' era presente anche Fabio Capello.

L' ex allenatore ha risposto alla domanda sulla possibilità dell'di vincere i prossimi campionati europei di calcio: "Come Nazionale stiamo crescendo, anche se abbiamo avuto momenti negativi. Credo che potremo nuovamente essere protagonisti. Se si possono vincere gli Europei? No, la squadra è buona e giovane ma non è al livello delle altre. Arrivare alle semifinali sarebbe importante".

