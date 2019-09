THE BEST FIFA MEN'S PLAYER / E' il miglior giocatore dell'anno: il The Best FIFA Men’s Player 2019 va a Lionel Messi.

L'argentino, protagonista di una stagione ricca di gol con il Barcellona, ha battuto il rivale di sempre Cristiano Ronaldo ma anche van Dijk, difensore del Liverpool che era considerato favorito alla vigilia, considerata la vittoria della Champions League.