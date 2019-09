FIFA FIFPRO WORLD 11 / Sono solo due gli 'italiani' presenti nel FIFA FIFPRO World 11, la formazione dell'anno premiata dalla Fifa questa sera a Milano: si tratta degli juventini de Ligt e Cristiano Ronaldo.

E' il Real Madrid la squadra più rappresentata conoltre al nuovo acquisto

Ecco l'11 completo: Alisson Becker (Brazil, Liverpool); Virgil van Dijk (The Netherlands, Liverpool), Matthijs de Ligt (The Netherlands, Ajax/currently Juventus), Marcelo (Brazil, Real Madrid), Sergio Ramos (Spain, Real Madrid); Eden Hazard (Belgium, Chelsea/currently Real Madrid), Frenkie de Jong (The Netherlands, Ajax/currently Barcelona), Luka Modric (Croatia, Real Madrid); Kylian Mbappe (France, Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus).