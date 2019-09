CAGLIARI NANDEZ / Nahitan Nandez è stato uno dei numerosi acquisti effettuati dal Cagliari durante la sessione di calciomercato estiva. L'ex Boca Juniors si è già rivelato determinante nello scacchiere di Maran, realizzando due assist in 5 apparizioni. Ecco le sue parole ai microfoni de 'L'Unione Sarda': "Credo che ai tifosi piaccia il fatto che sono un ragazzo tranquillo e che mi alleno in settimana per dare il massimo durante la gara.

Sin da gennaio i tifosi mi hanno inviato tanti messaggi, accogliendomi poi a braccia aperte. Io e i miei compagni daremo il massimo per portare il club più in alto possibile". Infine il centrocampista ha parlato del rapporto con il presidente: "La voglia di chiudere di entrambi è stata decisiva: ho appezzato la scelta di darmi la maglia numero 18, che è appartenuta a Barella".

