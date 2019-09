FANTACALCIO SERIE A 5A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Prima giornata infrasettimanale della stagione 2019/2020. Questa quinto turno della Serie A si apre con Verona-Udinese e, soprattutto, Brescia-Juventus, con i bianconeri che dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo, non convocato. Nella serata di mercoledì spazio a tutte le sfide con la Roma che anticipa alle 19. In serata, il match di cartello è sicuramente quello di San Siro con l'Inter che ospita la Lazio di Simone Inzaghi. Chiude la giornata numero 5 di Serie A il Milan che giocherà in casa del Torino di Walter Mazzarri. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 5a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 5a giornata

Verona-Udinese martedì ore 19.00

⚡Hot: Veloso è il faro! Stepinski-Okaka, bonus freschi!

⛔Not: Jajalo, occhio al malus!

⚽Sorpresa: la velocità di Pussetto stavolta può incidere!

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Jajalo, Fofana, Sema; Pussetto, Lasagna.

Brescia-Juventus martedì ore 21.00

⚡Hot: Out Ronaldo, spazio a Higuain!! Ora tocca a Khedira! Sì all'ex Romulo

⛔Not: tempi duri per Mateju, dalla sua fascia arriveranno i pericolo maggiori

⚽Sorpresa: subito Balotelli? La difesa bianconera è tutt'altro che irresistibile

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, Donnarumma.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Dybala.

Roma-Atalanta mercoledì ore 19.00

⚡Hot: Bonus dai trequartisti giallorossi! Zapata non deluderà!

⛔Not: Juan Jesus e Fazio andranno in difficoltà

⚽Sorpresa: l'ex Spinazzola, anche dalla panchina, può portare i primi bonus!

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Kjaer, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.



Fiorentina-Sampdoria mercoledì ore 21.00

⚡Hot: E' il momento di Lirola.

Sì a Ribery e Quagliarella!⛔Not: Niente bonus pesanti per Murru, meglio lasciarlo fuori⚽Sorpresa: Boateng può salvare la panchina di Montella, anche da subentrante(3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa.(3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley; Depaoli, Linetty, Ekdal, Murru; Caprari; Quagliarella, Rigoni.

Genoa-Bologna mercoledì ore 21.00

⚡Hot: Kouame ha il piede caldo! Zapata per il riscatto! Sì all'ex Palacio!

⛔Not: Denswil non ci convince ancora!

⚽Sorpresa: Pinamonti per dimenticare la panchina di Cagliari!

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Lerager, Barreca; Pinamonti, Kouamé.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Mbaye; Dzemaili, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Inter-Lazio mercoledì ore 21

⚡Hot: Lukaku non vuole più fermarsi e attenzione a Milinkovic-Savic a San Siro contro l'Inter

⛔Not: Luiz Felipe ci lascia qualche dubbio

⚽Sorpresa: Dopo la super prestazione arriva anche il bonus per Godìn?

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Martinez, Lukaku

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

Napoli-Cagliari mercoledì ore 21

⚡Hot: Llorente può mordere di nuovo. Nel Cagliari, Joao Pedro è il più continuo

⛔Not: Pisacane può soffrire gli avanti azzurri

⚽Sorpresa: Profumo di bonus per Josè Maria Callejon

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Elmas, Insigne; Llorente, Milik

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Castro; Joao Pedro, Simeone

Parma-Sassuolo mercoledì ore 21

⚡Hot: Inglese e Caputo sono i bomber di provincia per eccellenza. Ok Darmian

⛔Not: Chiriches non sembra molto sicuro

⚽Sorpresa: Barillà ha l'inserimento nel sangue

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Peluso; Traorè, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Defrel

SPAL-Lecce mercoledì ore 21

⚡Hot: Oltre al solito Petagna, Kurtic fa al vostro caso. Falco sta stupendo tutti

⛔Not: Lapadula non sembra in palla in quest'inizio di stagione

⚽Sorpresa: Di Francesco è la mossa a sorpresa a centrocampo

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; D’Alessandro, Murgia, Missiroli, Kurtic, Sala; Petagna, Di Francesco

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Shakhov; Falco; Farias, Lapadula

Torino-Milan giovedì ore 21

⚡Hot: Zaza resta uno dei migliori del club granata in quest'inizio di campionato. Ok Hernandez se dovesse essere schierato

⛔Not: Calabria può soffrire

⚽Sorpresa: Rafael Leao è stato l'elemento in più nel derby

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Bonifazi; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meitè, Laxalt; Belotti, Zaza

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Leao; Piatek