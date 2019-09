The Best FIFA Men’s Coach, nessuna sorpresa: vince Klopp

p>THE BEST FIFA MEN'S COACH / Nessuna sorpresa per il: Jurgen Klopp trionfa battendo Pepe Mauricio, rispettivamente tecnici di Manchester City, campione di Inghilterra, e di Tottenham, finalista in Champions. Il premio FIFA di miglior allenatore dell'anno va quindi al manager del Liverpool che nella scorsa stagione ha trionfato in Champions League ed ha chiuso la Premier League al secondo posto.