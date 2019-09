FIFA Puskás Award 2019, battuto Messi: vince Daniel Zsori

p>FIFA PUSKAS AWARD 2019 ZSORI / Va a Danielil, il riconoscimento che la Fifa assegna per il gol più bello dell'anno: il 18enne rumeno, attaccante del Ferencvaros, è andato a segno in rovesciata nella gara contro il Debrecen dello scorso 16 febbraio. Una rete giudicata la più bella dell'anno, battendo il pluripremiato Lionel Messi con il suo pallonetto contro il Betis e la punizione magistrale di Quintero in River Plate-Racing.