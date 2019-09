FIFA AWARDS 2019 / Tocca all'ultimo premio, il The Best FIFA Women’s Player: trionfa Megan Rapinoe!

Eccolo il The Best FIFA Men’s Player 2019: vince Messi che batte Ronaldo e van Dijk!

Questo il FIFA FIFPRO World 11: Alisson Becker (Brazil, Liverpool); Virgil van Dijk (The Netherlands, Liverpool), Matthijs de Ligt (The Netherlands, Ajax/currently Juventus), Marcelo (Brazil, Real Madrid), Sergio Ramos (Spain, Real Madrid); Eden Hazard (Belgium, Chelsea/currently Real Madrid), Frenkie de Jong (The Netherlands, Ajax/currently Barcelona), Luka Modric (Croatia, Real Madrid); Kylian Mbappe (France, Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina, Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus).

ORE 21.39 - E' il momento del The Best FIFA Women’s Coach:Jill Ellis, ct della nazionale femmile USA campione del Mondo.

ORE 21.33 - Tocca al The Best FIFA Men’s Goalkeeper: il premio va ad Alisson.

ORE 21.29 - Ecco il FIFA FIFPRO Women’s World 11: Sari van Veendaal (The Netherlands, Arsenal/currently Atletico); Lucy Bronze (England, Olympique Lyonnais) Nilla Fischer (Sweden, VfL Wolfsburg/currently Linkopings) Kelly O’Hara (USA, Utah Royals) Wendie Renard (France, Olympique Lyonnais); Julie Ertz (USA, Chicago Red Stars) Amandine Henry (France, Olympique Lyonnais) Rose Lavelle (USA, Washington Spirit); Alex Morgan (USA, Orlando Pride) Megan Rapinoe (USA, Reign FC) Marta Vieria (Brazil, Orlando Pride).

E' il momento del Fifa Fair Play Awards: il riconoscimento va a Marcelo Bielsa e alla squadra del Leeds United.

ORE 21.05 - Viene assegnato per la prima volta il The Best FIFA Women’s Goalkeeper: vince l'olandese Sari van Veenendaal.

ORE 20.58 - Il Premio dedicato ai tifosi va a Silvia Grecco che descrive le partite con la sua voce al figlio non vedente.

ORE 20.52 - Nessun dubbio sul miglior allenatore dell'anno, il The Best FIFA Men’s Coach va Jurgen Klopp.

ORE 20.45 Inizia la cerimonia con la consegna del FIFA Puskás Award: i finalisti sono Messi, Quintero e Zsóri. Il premio va a Zsori!

Saranno assegnati questa sera alla Scala di Milano per The Best Fifa Football Awards 2019: Calciomercato.it vi propone gli aggiornamenti live sui riconoscimenti sulla cerimonia di premiazione, alla quale non parteciperà Cristiano Ronaldo.

Questi i finalisti per i vari premi:

The Best FIFA Men’s Player:

Cristiano Ronaldo (Portogallo/Juventus)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)

The Best FIFA Women’s Player:

Lucy Bronze (Inghilterra/Olympique Lyonnais)

Alex Morgan (USA/Orlando Pride)

Megan Rapinoe (USA/Reign FC)

The Best FIFA Men’s Coach:

Pep Guardiola (Spagna/Manchester City)

Jürgen Klopp (Germania/Liverpool)

Mauricio Pochettino (Argentina/Tottenham Hotspur)

The Best FIFA Women’s Coach:

Jill Ellis (USA/USA national team)

Phil Neville (Inghilterra/English national team)

Sarina Wiegman (Olanda/Dutch national team)

The Best FIFA Men’s Goalkeeper:

Alisson Becker (Brasile/Liverpool)

Ederson (Brasile/Manchester City)

Marc-André ter Stegen (Germania/Barcelona)

The Best FIFA Women’s Goalkeeper

Christiane Endler (Cile/Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Svezia/Chelsea/VfL Wolfsburg)

Sari van Veenendaal (Olanda/Arsenal/Atlético Madrid)

FIFA Puskás Award

Lionel Messi (ARG) – Real Betis v. FC Barcelona [La Liga] (17 marzo 2019)

Juan Fernando Quintero (COL) – River Plate v. Racing Club [Superliga Argentina] (10 febbraio 2019

Dániel Zsóri (HUN) – Debrecen FC v Ferencváros TC [Hungarian First Division] (16 febbraio 2019)