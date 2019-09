JUVENTUS MANDZUKIC QATAR / Da pedina fondamentale con Allegri a esubero con Sarri: per Mario Mandzukic alla Juventus non c'è più spazio e dopo non aver cambiato maglia in estate, il suo futuro sembrava segnato.

Per giorni si è parlato di un trasferimento in Qatar con offerte importanti giunte all'attaccante croato: le trattative però, secondo quanto riportato da 'Sky', sarebbero definitivamente saltate: niente addio prima del 30 settembre, data di chiusura del calciomercato in, per Mandzukic che a questo punto è destinato a restare fino a gennaio, quando poi ascolterà le offerte che arriveranno per lui. A far saltare, almeno per il momento, la trattativa sarebbero stati problemi di natura fiscale e alcune condizioni contrattuali. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà la possibilità di far ripartire l'affare.