CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS CALLEJON / Il Napoli non sta lavorando solo sul campo, dove sta, tra l'altro, ottenendo buoni risultati. La dirigenza infatti sta cercando di risolvere la grana relativa ai rinnovi di Mertens e Calleojn. A fare il punto su queste due situazioni ci ha pensato il giornalista sportivo Ciro Venerato a 'calcionapoli24.it'.

SU MERTENS - "Le prentendenti stanno aumentando: a gennaio il calciatore può già accordarsi con un altro club. Il Napoli vuole evitare tutto ciò e ha messo sul piatto un biennale da 4 milioni a stagione.

A lui soltanto spetta ora la decisione: il club vorrebbe lavorare sui bonus mentre il ragazzo si aspetta un ritocco verso l'alto della parte fissa. Si sono fatti vivi alcuni intermediari, lo stesso Hamsik lo vorrebbe in Cina. Su di lui ci sono United, PSG, Roma e Milan".

SU CALLEJON - "La sua situazione è in stallo. C'è la volontà di tenerlo, nonostante il suo procuratore stia parlando con club spagnoli. Anche lui è un'occasione da non perdere, visto che è a parametro zero. Sullo spagnolo c'è il Milan: il suo amico Reina potrebbe convincerlo".