BRESCIA JUVENTUS RONALDO DYBALA FORMAZIONE / La Juventus si prepara alla trasferta di Brescia priva di Cristiano Ronaldo. L'attaccante portoghese salterà il turno infrasettimanale a causa di un affaticamento muscolare, costringendo così Sarri a rivedere il tridente offensivo.

Al 'Rigamonti' potrebbe infatti esserci una nuova chance da titolare per Paulo, così come per. Possibile ritorno dall'inizio anche per Gonzalo, che come annunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa non ha riportato fratture al setto nasale. Infine, potrebbe rifiatare, titolare nelle ultime due sfide contro Atletico Madrid e Verona. Ecco la probabile formazione bianconera:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Bernardeschi.