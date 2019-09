p>INTER SANCHEZ LAZIO CONTE /: Antonioè atteso a quattro grandi sfide delicate da qui al 6 ottobre e dovrà contare sull'intera rosa per far rifiatare tutti. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Cosa c’è da aspettarsi in vista della partita contro la Lazio? E’ inevitabile che qualche cambio nell’undici iniziale forse ci sarà visti gli impegni ravvicinati in programma nei prossimi giorni. Tra tutti c’è Sanchez che scalpita: il cileno, rimasto in panchina con Slavia e Milan, sicuramente avrà spazio nelle prossime due uscite. Forse non dal primo minuto, ma l’ex Barcellona e Manchester United può rappresentare sicuramente un’arma fondamentale da poter utilizzare a partita in corso.