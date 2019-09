JUVENTUS THE BEST DE LIGT RONALDO / Si assegnerà questa sera, presso la Scala di Milano, il FIFA The Best, premio assegnato dalla massima organizzazione internazionale al miglior giocatore della passata stagione. Cerimonia a cui non prenderà però parte Cristiano Ronaldo, che salterà anche la trasferta di Brescia a causa di un affaticamento.

L'attaccante portoghese è tra i finalisti insieme a. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Assente all'evento anche Chiellini, inserito tra i 50 candidati per l'undici ideale, mentre ci sarà de Ligt. Il difensore olandese rientrerà già in serata nel ritiro della squadra bianconera a Brescia.