p>LECCE ABIDAL STICCHI DAMIANI / Non è passata inosservata la presenza di Eric, team manager del, sugli spalti del 'Via Del Mare' in occasione della sfida di campionato giocata ieri tra: visita di cortesia o occasione importante per seguire da vicino qualche gioiello di Ancelotti? Tutte le news di calciomercato e non solo:

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha cercato di fare chiarezza ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': ''Era nostro ospite. Grazie al rapporto di amicizia di De Picciotto con Bartomeu, presidente del Barcellona, potremmo avviare una collaborazione tecnica con il prestigioso club spagnolo".