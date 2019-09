Giudice Sportivo, supplemento d'indagine per i cori a Dalbert. Due squalificati

GIUDICE SPORTIVO DALBERT SQUALIFICATI / “In relazione ai cori discriminatori percepiti dal calciatore Chagas Estevao Dalbert Henrique (Soc. Fiorentina) al 28° del primo tempo si dispone un supplemento di indagine a cura della Procura Federale, al fine di acquisire ogni elemento utile, anche mediante la testimonianza dello stesso calciatore, circa l’effettiva entità, dimensione e provenienza dei cori in oggetto”.

Questo il comunicato del Giudice Sportivo in merito all'episodio che ha coinvolto ieri l'esterno brasiliano, preso di mira da alcuni tifosi dell'Atalanta al Tardini di Parma durante il posticipo delle 18. Dopo la richiesta del giocatore,ha sospeso la gara fino al messaggio dello speaker, che è stato accolto anche da alcuni fischi. Per quanrto riguarda i giocatori squalificati,) e) sono stati appiedati per la quinta giornata di campionato.