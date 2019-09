BRESCIA JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Brescia-Juventus rischia di perdere uno dei suoi principali protagonisti. Nel match che segnerà l'esordio di Balotelli con il club lombardo, infatti, sarà con ogni probabilità assente Cristiano Ronaldo. Come riportato da 'Sky Sport', si va verso la non convocazione dell'attaccante portoghese, che come annunciato da Sarri è alle prese con un affaticamento all'adduttore.

Il cinque volte pallone d'oro potrebbe così restare a Torino per smaltire il problema muscolare in vista dei prossimi impegni. Ecco tutte le opzioni offensive a disposizione di Sarri in assenza di Ronaldo.