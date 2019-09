p>ATALANTA RAZZISMO COMUNICATO / Ieriè stata sospesa per alcuni minuti a causa di alcuni episodi di razzismo che hanno coinvolto, esterno brasiliano viola: il direttore di garaha interrotto il match prima di richiamare all'ordine il pubblico presente sugli spalti del Tardini con l'intervento dello speaker. Tutte le news di calciomercato e non solo:

L'Atalanta ha diramato un comunicato in merito a quanto accaduto ieri: ''Con riferimento alla sospensione della gara avvenuta in occasione di Atalanta-Fiorentina, la Società si dissocia da ogni forma di discriminazione che possa essere avvenuta.Atalanta, con il proprio pubblico ed i propri tifosi, è e sarà sempre portavoce di valori di solidarietà ed uguaglianza. La stupidità di pochi va combattuta insieme e crediamo che non ha né colori né maglie. Va isolata''.