BRESCIA JUVENTUS SARRI RONALDO / La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani sul campo del neopromosso Brescia. Come anticipato da Sarri in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo salterà il match del 'Rigamonti' a causa di un affaticamento all'adduttore.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Ecco la lista completa:

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio;

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral;

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur;

Attaccanti: Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi.