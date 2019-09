p>INTER ASAMOAH / Kwadwolaterale ghanese dell', è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare degli episodi di razzismo che sono tristemente tornati in auge nella Serie ATutte le news di calciomercato e non solo:

Ecco le sue parole: "Razzismo negli stadi? Per me è brutto, alcuni non riescono a trattenersi. A me succede ogni anno e ci sono abituato. Io riesco a resistere durante la partita, mi dà fastidio ma resto sempre concentrato. Alcuni non riescono però. Anche l’Inter sta lavorando tantissimo per evitare queste cose, è da anni che succede. Noi possiamo fare quello che fanno anche altri paesi, evitare questo razzismo. Sarà meglio per me e anche per il calcio italiano”.