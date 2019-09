Milan, situazione Giampaolo: il pensiero di Lippi

p>MILAN GIAMPAOLO LIPPI/ Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Marcello, ex allenatore della Juventus ed ex commissario tecnico dell'Italia campione del Mondo nel 2006, ha parlato della situazione di Marcosulla panchina del Milan: "La società deve essere brava, se è stato scelto evidentemente tutti erano consapevoli che fosse la scelta corretta". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Lippi ha poi aggiunto: "Inoltre la società deve stargli vicino e capire che, se lui non schiera alcuni giocatori, è perché non li ritiene adatti a ciò che vuole portare in campo".