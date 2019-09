CONSIGLI FANTACALCIO BESTIE NERE BALOTTELLI / Primo turno infrasettimanale di campionato e seconda puntata della rubrica di Calciomercato.it dedicata alle bestie nere della prossima giornata di campionato. Un turno che, come il precedente, si svolgerà su tre giorni, a partire dagli anticipi di martedì, fino ad arrivare al posticipo Torino-Milan, che chiuderà il programma giovedì sera. Ecco i nostri consigli fantacalcio per la 5a giornata di Serie A.

Consigli fantacalcio, bestie nere 5a giornata: gli anticipi

Verona-Udinese (martedì ore 19)

Oltre all'immancabile Lasagna (3 gol e 1 assist in 6 partite), anche Barak ha un conto in sospeso con il Verona e può vantare uno score di 3 gol in appena 2 partite. Se dovesse scendere in campo, sarebbe sicuramente il pericolo pubblico numero uno per Tudor. Stiamo parlando di Pazzini, la bestia nera per eccellenza dei friulani con 8 gol e 2 assist.

Brescia-Juventus (martedì ore 21)

Ritorno con il botto per Mario Balotelli che, insieme a Matri, è il giocatore del Brescia che ha fatto più gol alla Juve: 4. La lunga assenza dal massimo campionato fa sì che nell'attuale rosa juventina non ci siano bestie nere delle Rondinelle. Buona però, la media di Dybala: 1 gol e 1 assist in 2 gare in Serie B ai tempi del Palermo.

Consigli fantacalcio, bestie nere 5a giornata: le gare di mercoledì

Roma-Atalanta (mercoledì ore 19)

Tra i giocatori in attività, Luis Muriel è il terzo ad aver segnato di più alla Roma: 7 gol e 3 assist in 12 gare. Anche Ilicic (5 gol e 4 assist) e Gomez (4 gol e 7 assist) non scherzano: i due saranno molto probabilmente titolari dopo la panchina iniziale contro la Fiorentina. Quattro gol e 1 assist in 8 match: è questo lo score di Edin Dzeko contro i nerazzurri di Bergamo.

Fiorentina-Sampdoria (mercoledì ore 21)

Sono ben 11 i gol realizzati da Fabio Quagliarella alla Fiorentina, che è una delle vittime preferite anche di Caprari e Ramirez, con 4 gol a testa.

a 1 gol sperano di concedere il bis contro i blucerchiati.

Genoa-Bologna (mercoledì ore 21)

Rodrigo Palacio rappresenta una combo potenzialmente letale per il Genoa, abbinando la qualifica di grande ex a quella di bestia nera, avendo realizzato 4 gol in 11 partite contro i liguri. Destro è invece fermo a quota 3, Soriano a 2. Nel Grifone, Pinamonti ha segnato un gol in una partita contro il Bologna, confermando un vizio messo già in mostra contro l'Under 17 e contro la Primavera dei Felsinei.

Inter-Lazio (mercoledì ore 21)

Con 3 gol e 1 assist in 12 partite Ciro Immobile è il calciatore biancoceleste più prolifico contro l'Inter. Con la maglia della Lazio, però, l'attaccante non si è ancora sbloccato in campionato al Meazza, avendo segnato solamente ai quarti di finale di Coppa Italia dello scorso anno. Sospiro di sollievo per la partenza di Icardi, che ha segnato 8 gol in carriera contro la squadra capitolina. I pericoli maggiori arrivano dal centrocampo, con la bestia nera Vecino (3 gol e 2 assist) che due stagioni fa è costato la qualificazione in Champions. Bene anche Brozovic con 2 reti.

Napoli-Cagliari (mercoledì ore 21)

Tre gol in sei partite: è questo il bottino contro i campani di Giovanni Simeone, autore di una tripletta in un Fiorentina-Napoli del 2018. In mediana, Castro e Nainggolan (ancora in dubbio) hanno segnato una volta. Per i sardi è Dries Mertens il giocatore in attività che li ha puniti più volte: 9 gol e 2 assist in 8 gare. Occhio anche al bomber di scorta Llorente e a Insigne, entrambi a 4 gol.

Parma-Sassuolo (mercoledì ore 21)

Tra i neroverdi, i Ducali devono temere soprattutto Caputo, autore di 3 gol in 7 partite contro gli emiliani. Con 2 gol e 2 assist in 6 gare, anche Berardi si difende bene. Mentre per il bomber di difesa, occhio a Peluso, anche lui a quota 2. Nel Parma, Inglese ha la media di un gol ogni 2 partite (3 reti in 6 match) contro il Sassuolo. Ancora migliore è la media di Cornelius, 2 gol in 3 gare.

Spal-Lecce (mercoledì ore 21)

Due gol e un assist in sei partite per Lapadula contro i ferraresi. La bestia nera a sorpresa dei salentini in casa Spal è Moncini, autore di una tripletta in una partita. Paloschi è fermo a 2 gol e 2 assist.

Torino-Milan (giovedì ore 21)

Il turno infrasettimanale si chiuderà con Torino-Milan. Bonaventura con 3 gol e 2 assist è il rossonero che in attività che ha fatto più male ai piemontesi. Non poteva che essere Belotti la bestia nera dei rossoneri, con 4 gol e 2 assist in 11 partite. A centrocampo vi consigliamo di schierare Baselli, 3 gol il bottino dell'ex Atalanta, uno in più di Zaza.