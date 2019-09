BORUSSIA DORTMUND REUS EINTRACHT FRANCOFORTE/ Intervenuto ai microfoni dei giornalisti dopo il pareggio esterno contro l'Eintracht di Francoforte, Marco Reus, attaccante del Borussia Dortmund, si è sfogato: "Fate i seri, perché mi stanno saltando i nervi.

Non è una questione di mentalità per un autogol subito, sì è vero abbiamo difeso male, ma non iniziate con questa storia. Non so neanche io come sia capitato di prendere gol da rimessa laterale, ma vi prego di smetterla con questa storia della mentalità".