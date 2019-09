CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAKITIC BARCELLONA / Juventus e Inter guardano in casa Barcellona per Rakitic e Umtiti. Occasioni di calciomercato per bianconeri e nerazzurri, che puntano a rinforzarsi con giocatori di spessore e che sembrano fuori dai piani tecnici dei blaugrana.

In particolare, Rakitic è letteralmente scomparso dai radar di, che perdi domani sera lo ha anche escluso dai convocati. In conferenza stampa, ha motivato così la sua decisione: "Se non c'è lui è perché tra i convocati ci sono altri giocatori, è una scelta tecnica. Abbiamo tanti centrocampisti, per questa partita ho deciso così". Una frattura che sembra ormai impossibile da ricomporre.