JUVENTUS DYBALA HIGUAIN SARRI RONALDO BRESCIA / Contro il Verona Maurizio Sarri ha dato la prima chance da titolare a Paulo Dybala, facendo accomodare in panchina Higuain che aveva giocato dall'inizio a Madrid. Per la 'Joya' non era semplice dopo le voci di calciomercato che si sono rincorse per tutta l'estate, ma la prestazione dell'argentino è stato molto buona. Sarri può scegliere il partner ideale di Cristiano Ronaldo, soprattutto con tante partite ravvicinate e in vista di Brescia si riproporrà il ballottaggio, ma c'è da fare i conti con alcuni aspetti. Come le condizioni di Cristiano Ronaldo, che non è escluso parta dalla panchina. "Ha avuto un piccolo affaticamento, ma è normale dopo 3 partite in 7 giorni.

Valuteremo se avrà bisogno indispensabile di riposo", ha spiegato Sarri in conferenza stampa

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Brescia-Juventus, Ronaldo in forse: tutte le possibilità senza CR7

Se Ronaldo non dovesse farcela, per la Juventus c'è anche la possibilità che giochino sia Higuain che Dybala dal 1'. In questo caso la Joya potrebbe agire a destra, con Bernardeschi (o Cuadrado) dall'altra parte, pronti a scambiarsi fascia durante la partita. Un'altra opzione è quella che vede il ritorno dell'HD, il tandem con Higuain e Dybala in un possibile cambio di modulo e l'inserimento di Aaron Ramsey dietro le due punte. Molto difficile, ma non impossibile: sarebbe un'ipotesi per certi versi affascinante. Per Higuain e Dybala, inoltre, sarebbero i primissimi minuti insieme: fino ad ora si sono dati sempre il cambio.

Poi c'è da tenere conto anche delle condizioni di Higuain, uscito malconcio da Juventus-Verona per un colpo rimediato al naso: "Non ha frattura del setto nasale e dovrebbe essere a disposizione, vedremo la sua risposta in allenamento", ha spiegato Sarri. A meno di sorprese, però, l'ex Napoli ci sarà e può dare vita all'ennesimo ballottaggio con Dybala o regalare al tecnico bianconero la possibilità di far rifiatare Ronaldo e provare qualcosa di nuovo. Se non dovesse farcela neanche il Pipita, la Joya guiderà l'attacco con Bernardeschi e, verosimilmente, Cuadrado nel tridente. Al contrario, con l'asso portoghese in campo, il duello tornerebbe a essere tra l'esterno azzurro e il colombiano, che è in un ottimo momento di forma.