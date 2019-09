Milan-Inter, derby da record su Dazn: è il match più visto di sempre

MILAN INTER DAZN DERBY SKY STREAMING / L'ultimo weekend di Serie A ha visto l'attesissimo derby tra Milan e Inter, che ha confermato la forza della squadra di Conte. Più di 70mila spettatori per la prima stracittadina della stagione, senza contare i grandi numeri fatti registrare anche davanti alla tv o allo smartphone. La sfida tra rossoneri e nerazzurri di sabato sera, infatti, è stata la partita più vista di sempre in streaming su DAZN. Inoltre, più di 3 milioni di appassionati si sono sintonizzati sulla piattaforma per quest'ultima giornata di Serie A.

"È stato un weekend da record, con ottimi riscontri anche sul piano della qualità", ha commentato Veronica Diquattro, EVP Southern Europe di DAZN.

Milan-Inter è stata anche la partita d'esordio del nuovo canale satellitare di Sky,', che ha fatto registrare ottimi numeri sul canale 209: il dato parla di 754mila spettatori con il 3,7% di share, anche se lontani dai 2,540 milioni del derby dello scorso anno trasmesso in esclusiva da Sky. Esordio tutto sommato positivo per '', il canale della piattaforma streaming che da venerdì scorso è sbarcato sul satellitare: gratis per i clienti Sky da più di 3 anni e al costo di 7,99 euro per chi è cliente da meno di 3 anni. Per usufruire della promozione bisogna attivarla online e creare il proprio account DAZN accedendo a questo link