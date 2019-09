BRESCIA JUVENTUS CORINI BALOTELLI / Eugenio Corini, tecnico del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Arriviamo a questa partita molto bene, anche avendo giocato sabato con gare del genere si recuperano energie e motivazioni. Ci sarà tanta gente a spingerci. Contro Juventus e Napoli sarà importante l'autostima, cercheremo di fare ciò che sappiamo. Dobbiamo metterci incoscienza e la voglia di provarci sempre.

La Juve sa trovare risorse anche nelle partite sporche, dovremo andare oltre la prestazione cercando i particolari e un pizzico di fortuna. Se giochiamo controvuol dire che siamo a un livello importante.sarà a disposizione, è sulla strada giusta. Può fare molto di più, non so dire a che livello di condizione è. Mi baso su quello che vedo in allenamento, può darci qualcosa e farci perdere su altri punti di vista, ma credo sarà più il guadagno. Poi sappiamo che i giocatori prendono condizione giocando".