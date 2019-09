Juventus, Mandzukic temporeggia: vuole la Premier a gennaio

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC QATAR PREMIER LEAGUE GENNAIO - Ancora pochi giorni, sette per essere precisi, e conosceremo il futuro di Mario Mandzukic.

Il centravanti dellaè fuori dal progetto di Maurizioe i club del, il cui mercato si chiude il 30 settembre, si sono messi sulle tracce presentando offerte importanti . Ma il 33enne croato, in scadenza di contratto nel 2021, vorrebbe attendere gennaio per lasciare Torino: secondo 'Tuttosport', Mandzukic sarebbe interessato ad una nuova esperienza in, con ilche potrebbe tornare alla carica dopo l'interessamento dell'agosto scorso. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.