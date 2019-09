LAZIO IMMOBILE INZAGHI SCUSE / La Lazio torna alla vittoria contro il Parma, un 2-0 che scaccia i brutti pensieri dopo due ko di fila subiti in rimonta. Non è stata una serata del tutto serena, visto il battibecco tra Ciro Immobile e Simone Inzaghi al momento della sostituzione.

Nel postpartita il tecnico biancoceleste ha provato a buttare acqua sul fuoco , oggi sono arrivate invece le scuse dell'attaccante napoletano.

L'ex Siviglia e Dortmund ha scritto su Instagram un messaggio per chiudere la questione: "A volte la pressione e la tensione ci fa fare cose che non dovremmo fare... È lecito chiedere scusa ai miei compagni e al mister per il mio comportamento dopo la sostituzione, è ovvio che ogni volta si cerca di montare un caso ma dagli errori si impara. Tutti sbagliano, l’importante è capire l’errore. Detto questo, grande partita, grazie ai tifosi che ci hanno aiutato". Caso rientrato, dunque, con il big match con l'Inter di mercoledì nel mirino.