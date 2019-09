MILAN INTER / Potrebbe non esserci più spazio per Jan Vertonghen nel Tottenham.

Il belga è in scadenza di contratto con gli 'Spurs' e stando a 'Football Insider' non farebbe parte dei piani di Pochettino per la prossima stagione. Il tecnico argentino non starebbe infatti spingendo per il rinnovo del 32enne difensore, nei mesi scorsi accostato in Italia anche a. Vertonghen non è più un titolarisismo dell'undici londinese, squadra in cui milita dall'estate 2010.