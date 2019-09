CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC INTER UMTITI BARCELLONA - La sconfitta contro il Granada continua a bruciare in casa Barcellona, ma si parla anche del futuro di alcuni calciatori, fuori dal progetto dell'allenatore Ernesto Valverde. In particolare, possono tornare di moda già a gennaio due nomi accostati ai club italiani nella scorsa sessione di mercato: Ivan Rakitic e Samuel Umtiti. Il 31enne centrocampista croato è partito da titolare una sola volta in stagione, nell'ultimo turno della Liga appunto, racimolando appena 156 minuti in questo inizio di stagione. Il vice campione del Mondo è in scadenza di contratto nel 2021 e sul finire del calciomercatoestivo è stato davvero vicino all'addio alla Catalogna. Per lui si è parlato con insistenza di Paris Saint-Germain, nell'operazione Neymar, e anche di Juventus, un'operazione che avrebbe visto anche l'inserimento di Federico Bernardeschi.

Calciomercato, Umtiti in uscita dal Barcellona: la situazione

Nei mesi precedenti, invece, è stato accostato con insistenza anche all'di Antonio. La scarsa considerazione di Valverde potrebbe spingere Rakitic all'addio nella sessione invernale di la valutazione del cartellino in estate si aggirava sui 40 milioni di euro , nei prossimi mesi però potrebbe scendere e diventare più appetibile per le squadre di

Samuel Umtiti non è ancora sceso in campo neanche per un minuto in questa stagione, complice anche un infortunio al piede che lo terrà fermo ai box fino al mese prossimo. Per il 25enne difensore centrale si è parlato molto in ottica Juventus, dopo la notizia della rottura del legamento crociato del ginocchio di Giorgio Chiellini. La difesa di Maurizio Sarri, in questo inizio di stagione, sta 'ballando' molto e potrebbe essere necessario intervenire a gennaio per dare maggiore solidità al reparto e, magari, lasciar partire giocatori meno utilizzati. La sua valutazione si avvicina ai 30 milioni di euro, ma anche in questo caso le cose potrebbero da cambiare da qui all'inizio del nuovo anno.