JUVENTUS TONALI BRESCIA / Tutto esaurito al 'Rigamonti' per l'anticipo di domani tra Brescia e Juventus. Fari puntati ovviamente su Mario Balotelli, al rientro dopo la squalifica e alla prima apparizione con la maglia delle 'Rondinelle'. Non è sicura ancora al presenza dal 1' dell'attaccante, che potrebbe essere della contesa a partita in corso.

Oltre a 'Super Mario' un altro gioiello di Corini catalizzerà l'attenzione degli addetti ai lavori e tifosi, ma soprattutto della Juve: Sandro

Il giovanissimo centrocampista resta nei radar delle big italiane e internazionali, con il patron del Brescia Cellino che lo ha blindato nell'ultimo mercato estivo. Difficilmente il Nazionale azzurro si muoverà a gennaio, storia diversa invece si prospetta al termine della stagione. Paratici e Nedved seguiranno attentamente dal vivo domani sera la prestazione di Tonali, da tempi non sospetti sul taccuino della 'Vecchia Signora'. Il classe 2000, sui cui c'era soprattutto in pressing la Fiorentina nelle scorse settimane, sarebbe valutato non meno di 30 milioni di euro dal Brescia.