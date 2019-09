CALCIOMERCATO NAPOLI ABIDAL BARCELLONA FABIAN RUIZ KOULIBALY - La presenza di Eric Abidal, uomo mercato del Barcellona, sugli spalti del 'Via del Mare' per Lecce-Napoli non è passata inosservata.

Com'è normale che sia, si sono scatenate diverse voci di mercato, una su tutte quella che vorrebbe i catalani sulle tracce di, talento spagnolo degli azzurri che il tecnico Carlo Ancelotti non ha nessuna intenzione di lasciar partire (si sta trattando il rinnovo con adeguamento dell'ingaggio ). Ma l'altro nome che Abidal avrebbe segnato in rosso sulla sua agenda è quello di Kalidou. Il roccioso centrale senegalese è da tempo nel mirino del club spagnolo che lo vorrebbe portare nellaper rinforzare il reparto, attualmente composto dai titolari. Il presidente del Napoli, Aurelio, ha più volte rispedito al mittente i vari assalti dei club europei al 28enne senegalese, valutato non meno di 100 milioni di euro. Vedremo se le cose cambieranno al termine della stagione in corso.