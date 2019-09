BRESCIA-JUVENTUS DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE CORINI BALOTELLI SARRI RONALDO - Dopo Verona-Udinese, è il turno di Brescia-Juventus che chiude il martedì del primo turno infrasettimanale della stagione, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Le 'Rondinelle' di Eugenio, ex della partita, arrivano alla sfida dopo la vittoria esterna maturata contro l'Udinese e possono contare sul ritrovato Mario, a disposizione dopo aver scontato i quattro turni di squalifica; i bianconeri di Mauriziosono reduci dalla vittoria interna, ottenuta in rimonta, contro il Verona e cercheranno di conquistare il bottino pieno per non perdere terreno dalla capolista Inter. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Mario Rigamonti'.

FORMAZIONI UFFICIALI BRESCIA-JUVENTUS

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma. All. Corini

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Higuain, Dybala. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 13 punti, Inter 12; Napoli 9; Roma 8; Lazio, Atalanta e Bologna 7; Sassuolo, Cagliari, Torino, Brescia* e Milan 6; Verona* 5, Genoa e Udinese* 4; Parma, Spal, Lecce e Sampdoria 3; Fiorentina 2

* una gara in più