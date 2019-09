VERONA-UDINESE CRONACA DIRETTA LIVE TEMPO REALE SERIE A JURIC TUDOR - Dopo le partite del weekend, si torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Ad aprire la quinta giornata è Verona-Udinese, un derby tutto croato tra i due allenatori Ivan Juric e Igor Tudor.

I gialloblu sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Juventus, mettendo in serie difficoltà per gran parte della partita i campioni d'Italia in carica; di contro, i bianconeri arrivano all'appuntamento dopo aver perso tra le mura amiche contro il Brescia, una diretta concorrente per la salvezza, con l'allenatore sulla graticola dopo aver conquistato tre punti in quattro turni. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Bentegodi'.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-UDINESE

HELLAS VERONA: Silvestri, Rrahmani, Dawidowicz, Gunter, Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic, Pessina, Zaccagni, Di Carmine. All.: Juric.

UDINESE: Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Jajalo, Mandragora, Sema; Barak, Fofana; Lasagna. All.: Tudor.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 12 punti; Juventus 10; Napoli 9; Roma 8; Lazio, Atalanta e Bologna 7; Sassuolo, Cagliari, Torino, Brescia e Milan 6; Verona e Genoa 4; Parma, Udinese, Spal, Lecce e Sampdoria 3; Fiorentina 2