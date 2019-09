SERIE A JUVENTUS MILAN ROSSI / Nel giorno del suo compleanno, Paolo Rossi ha espresso la sua opinione sul momento del calcio italiano. L'ex campione del mondo prevede un calo dell'Inter: "Conte è uno che non vuole aspettare molto, penso che qualche difficoltà prima o poi la trovi. Finora è davvero andato tutto bene, mi sembra già una squadra con la sua mentalità e lo si vede dall'ardore che mettono in campo. Poi magari questo non sarà sufficiente a colmare tutto. Conte è uno che non molla un secondo, un allenatore che ha una determinazione straordinaria.

Aspettiamo dalla decima giornata in poi, quando usciranno fuori i valori. Abbattere 'San Siro'? E' la storia per chi ci ha messo la vita lì dentro. La modernità incombe e se Milan e Inter decideranno di fare uno stadio diverso ben venga. Sono un fautore di stadi nuovi in Italia".

LA SEIRE A - "Ci sono gare divertenti, finalmente c'è partita. Le altre si sono avvicinate alla Juve, che ha dominato gli ultimi otto campionato. Napoli e Inter mi sembra che abbiano le carte in regola per giocarsela fino alla fine - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Milan? E' una squadra che si sta ricostruendo pezzo per pezzo, ma le squadre non si ricompongono in un anno. Serve un programma. Se il Napoli è lì da tre o quattro anni è perché piano piano ha messo dei tasselli dentro".