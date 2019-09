JUVENTUS EMRE CAN MEUNIER WILLIAN / Resta aperto lo scenario per il futuro di Emre Can. Il tedesco ha poco spazio con Sarri e non è stato inserito nella lista Champions dal tecnico della Juventus.

Ipotizzabile una sua cessione a gennaio, con ilche resterebbe sulle tracce del centrocampista ex Liverpool come scrive 'Tuttosport'.

Nell'operazione con il club campione di Francia può rientrare Meunier, da tempi non sospetti sull'agenda del CFO bianconero Paratici. I buoni rapporti della dirigenza juventina con il Dg del PSG Leonardo possono agevolare la trattativa, con i parigini che potrebbero dare il via libera all'addio anticipato del terzino per evitare di perderlo a parametro zero in estate. Sotto la lente d'ingrandimento di Paratici resterebbe anche un altro parametro zero come Willian, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Chelsea.