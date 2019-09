CALCIOMERCATO NAPOLI INTER ANCELOTTI / Reduce dalla vittoria contro il Lecce, Carlo Ancelotti ha fatto il punto sul suo Napoli tra campo e mercato: "Se fosse tutto perfetto adesso ci sarebbe da preoccuparsi. Qualcosa bisogna fare meglio, ma rispetto alle prime partite il reparto difensivo è migliorato grazie al supporto di tutta la squadra. Si cerca di risolvere il problema collettivamente e non in modo individuale - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Questa è una squadra che già da tanti anni fa bene. Forse negli anni passati è mancato qualcosina per il primo posto e penso che questo qualcosina è arrivato nel mercato oculato che è stato fatto. C'è la volontà e la convinzione di provarci".

Ancelotti ha poi analizzato il mercato estivo: "Icardi cercato? Abbiamo valutato tante opportunità e una di quelle era anche Icardi. Poi per far sì che le cose arrivino in fondo c'è bisogno di tante cose: la volontà del club di prenderlo e quella del giocatore di venire. Se una delle due componenti non va, la soluzione non salta fuori. Llorente cosa dà più di Icardi? Di più non lo so, Icardi non l'ho mai allenato. Llorente è un attaccante completo, è sempre ben posizionato e può giocare bene in appoggio. E' arrivato con molto entusiasmo perché gli anni al Tottenham li ha passati un po' in sordina. Ha entusiasmo e ci sta dando una grande mano al momento. James? C'era la volontà di prenderlo ma ci siamo scontrati con la volontà del Real Madrid e non c'è stata la posibilità di prenderlo. E' stato un mercato oculato che ha migliorato la rosa. Lozano? Ribadisco che può giocare in tutte le posizioni, sia a destra che a sinistra. Ha qualità molto partiolari, può giocare in tutte le posizioni.

Napoli, dalla Juventus al Milan: parla Ancelotti

Credo che bisogna adattare un po' le caratteristiche alla posizione".

Stuzzicato sulle prospettive della sua squadra, Ancelotti ha proseguito al sua disamina: "Gap con la Juve? Se è stato recuperato lo si potrà dire a fine stagione. Noi vogliamo essere competitivi con tutti, ma oggi non posso dirlo. La mia squadra mi piace molto a livello di qualità, carattere e personalità. Penso che siamo cresciuti nell'ultimo periodo. Turnover? Ospina ha esperienza enorme a differenza di Meret, che è bravissimo ma è giovane. Il turnover si fa perché i giocatori mi danno garanzie. Se non mi dessero garanzie giocherei sempre con gli stessi undici. Champions League? Per come abbiamo iniziato gli ottavi sono a portata di mano. Il Genk è partito male ma in Champions bisogna sempre tenere gli occhi ben aperti. Contiamo vivamente di andare agli ottavi".

CALCIO ITALIANO - "La velocità è un aspetto fondamentale nel gioco. Continuerà ad aumentaree diminuiranno i tempi per il controllo della palla e del passaggio. C'è più ritmo nelle squadre dei campionati esteri, ma non credo che le squadre italiane non siano allenate. Col Liverpool ci sono stati 14 falli fischiati, mentre in Italia la media è di 29. Razzismo? Per non farci mancare niente ieri un collaboratore del Napoli ha dovuto lasciare la tribuna. Ieri Orsato ha fatto bene a sospendere la partita, è un passo in avanti e bisogna seguire questa linea. Credo che se le squadre italiane vogliono crescere va migliorato il brand della Serie A, adesso soppiantato dalla Premier League. Va migliorata la qualità della Serie A, la qualità degli stadi. Mi sembra che quest'anno ci sia più presenza ma bisogna togliere gli episodi di razzismo".

LE ALTRE - "Cagliari? Si è rinforzato molto, ha preso ottimi giocatori e si trova in un buon momento. Il campionato italiano è sempre complicato. Milan? Non è un momento positivo, ho visto una squadra alla ricerca di una identità precisa. C'è volontà di farlo ma ancora non si riesce a fare. Credo serva pazienza, è arrivato un allenatore con idee diverse. Roma? Sicuramente può entrare nella competizione per l'alta classifica. Fonseca è un ottimo allenatore, ha idee interessanti e ha dato entusiasmo a una squadra giovane, adeso valorizzata da un giocatore anziano".