MILAN INFORTUNIO PAQUETA / Non finiscono i guai per Marco Giampaolo. Oltre al momento difficile e il ko senza attenuanti nel derby contro l'Inter, il tecnico rossonero deve far fronte all'infortunio di Paqueta.

Il centrocampista brasiliano ha rimediato un problema muscolare entrando nella ripresa nella stracittadina con i nerazzurri e come riporta 'La Gazzetta dello Sport' quasi sicuramente non riuscirà a recuperare per la trasferta di mercoledì contro il Torino. Paqueta soffre di un infortunio al muscolo flessore della coscia destra e nella giornata di oggi si sottoporrà agli esami strumentali per avere un quadro più chiaro sui tempi di recupero. Oltre alla sfida con i granata, l'ex Flamengo rischia di saltare anche la successiva gara contro la Fiorentina.